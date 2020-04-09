2020-04-09T13:52:40+03:00
Общество

Откроют ли в Кузбассе парикмахерские во время самоизоляции 2020

Разбираемся, когда можно будет сделать стрижку и маникюр
Екатерина РОМАНОВА
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Откроют ли в Кузбассе парикмахерские во время самоизоляции 2020Откроют ли в Кузбассе парикмахерские во время самоизоляции 2020Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Откроются ли парикмахерские во время самоизоляции в Кузбассе? Будут ли работать швейные мастерские? Когда можно будет обратить к адвокату? Мы дадим вам ответы на эти и другие вопросы.

На время самоизоляции в Кузбассе временно приостановили работу многие организации. В том числе и те, которые привносили в жизни кузбассовцев комфорт. С 3 апреля, согласно распоряжению Сергея Цивилева, специалисты части этих организаций вышли на работу: открылись автомастерские, салоны оптики и многое другое. А с 9 апреля, согласно дополнениям, внесенным в распоряжение Сергея Цивилева, распахнули двери салоны, где можно сделать стрижку, маникюр или педикюр.

Кроме того, возобновили работу швейные мастерские, адвокатские и нотариальные конторы, МФЦ, ломбарды, компании, которые избавляют дома от мышей и тараканов.

Так что если вы переживаете, будут ли работать парикмахерские в Кузбассе во время самоизоляции, не волнуйтесь: будут. Если там соблюдаютсяь меры предосторожности, чтобы не распространялся коронавирус.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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