2020-04-09T13:59:38+03:00
Коронавирус Covid-19

В период режима повышенной готовности кузбасских медиков будет охранять Росгвардия

Сейчас врачи работают в усиленном режиме
Ирина АВТУШКО
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В период режима повышенной готовности кузбасских медиков будет охранять Росгвардия. Фото: Управление Росгвардии России по Кемеровской областиВ период режима повышенной готовности кузбасских медиков будет охранять Росгвардия. Фото: Управление Росгвардии России по Кемеровской области
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В Кузбассе врачей скорой помощи будет охранять Росгвардия. Дополнительные меры введены в период режима повышенной готовности.

Для контроля местонахождения машин применяется навигационно-мониторинговая система «Алмаз». Ею уже оснащены 57 карет скорой помощи в Кемерове, Прокопьевске и Тяжине.

- Кроме этого, медики в случае необходимости могут подать тревожное сообщение из любой части города с планшетных компьютеров, которыми оборудованы медицинские бригады. Сигнал поступит в дежурную часть вневедомственной охраны, откуда будет передан ближайшему экипажу Росгвардии, - рассказали в Управлении Росгвардии по Кемеровской области.

Группа, которой поступил сигнал, прибудет на место в кратчайшие сроки и примет меры к задержанию нарушителей.

В ближайшее время системой «Алмаз» будут оснащены автомобили скорой помощи и в других городах Кузбасса.

Задать вопросы по поводу профилактики коронавирусной инфекции теперь можно, позвонив с мобильного телефона на номер 115. Владельцы стационарных телефонов могут воспользоваться номером горячей линии: (384-2) 555-115. Также продолжают работать телефоны горячей линии: 8-800-201-25-22 и 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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