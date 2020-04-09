2020-04-09T14:07:53+03:00
Бизнес-новости Кемерова

«Моя очередь обеспечить родителей жильем»: первый получатель льготной сельской ипотеки в Кузбассе поделился впечатлениями

Кемеровский региональный филиал Россельхозбанка выдал первый ипотечный кредит в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».
Яков КРЫМСКИЙ
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Татьяна Гартэ стала обладателем первого льготного кредита под процентную ставку 2,7 процента годовых в сумме 1,28 миллиона рублей на приобретение 3-х комнатной квартиры в поселке Новосафоновский Прокопьевского района. Татьяна, которая работает заместителем начальника отдела термической сушки и вентиляции в АО "Сибнииобогащение", поблагодарила сотрудников банка за открытое и доброжелательное сотрудничество:

«Квартиру приобретаю для родителей, они у меня живут в частном доме, что с каждым годом становится для них тяжелее. В свое время они меня обеспечили жильем, теперь моя очередь. Когда узнала про сельскую ипотеку с льготной ставкой, сразу подала документы на кредит. В Россельхозбанке обслуживаюсь уже давно и очень довольна, сотрудники всегда внимательные и вежливые».

«В список территорий входят практически все сельские поселки и агломерации Кузбасса, всего их 1090. Мы очень надеемся, что льготная ипотека повысит привлекательность села как места, где можно комфортно жить и работать», - отмечает Министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса Андрей Ариткулов.

Россельхозбанк является флагманом Государственной программы, количество заявок в Кемеровском филиале приближается к 500 на общую сумму более 950 миллионов рублей.

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

Партнерский материал.

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