10 Апр 2020 2020-04-10T02:59:37+03:00

Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на 10 апреля 2020 года Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Кузбассе на 10 апреля 2020 года

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Каково число заболевших коронавирусом в Кузбассе в течение недели несколько раз менялось. Мы собрали последние новости на 10 апреля 2020 года.

По состоянию на 10 апреля в регионе выявлено 11 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Трое заболевших – все из Кемерова – выздоровели и выписаны из больницы. Еще восемь человек проходят лечение в медучреждениях Кемерова и Новокузнецка.

Последними были выявлены четыре случая 9 апреля. Известно, что зараженные приехали из Москвы.

-В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 4061 человек, - сообщили в межведомственном оперативном штабе области. – подавляющее большинство этих людей вернулись из стран с неблагоприятной эпидситуацией и не имеют признаков ОРВИ.

Напомним, что с 14 марта в Кузбассе было зарегистрировано 11 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Двоих из них выявили 14 марта, оба пациента прошли необходимое лечение, и после выздоровления их выписали из больницы. Одного - 24 марта, другого - 28 марта. Третий случай был зафиксирован 26 марта - этот пациент выписан 9 апреля. Четвертый и пятый случаи заражения подтвердились 6 апреля. Оба пациента находятся в Новокузнецке. Шестой и седьмой случаи выявлены в Кемерове 7 апреля. Также днем 9 апреля стало известно о еще четверых заболевших.

Задать вопросы по поводу профилактики коронавирусной инфекции теперь можно, позвонив с мобильного телефона на номер 115. Владельцы стационарных телефонов могут воспользоваться номером горячей линии: (384-2) 555-115. Также продолжают работать телефоны горячей линии: 8-800-201-25-22 и 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU