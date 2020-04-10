Во время пикника кузбассовец случайно сжег девять домов

10 Апр 2020 2020-04-10T03:41:58+03:00

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Пикник с шашлыками в ветреную погоду обернулся масштабным пожаром. 29-летний кузбассовец случайно сжег дачу своего отца и еще несколько соседских домов.

8 мая 2017 года 29-летний житель Анжеро-Судженска приехал на дачу к своему отцу в село Лебедянка. Он разжег мангал и стал жарить шашлыки, а заодно – выпивал. День был ветреный, и в какой-то момент огонь из мангала попал на сухую траву, а потом перекинулся на стоящие рядом дома.

- Вследствие пожара было уничтожено имущество девяти горожан. Общая сумма ущерба составила более семи миллионов рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Пожарным удалось остановить огонь, но несколько домов сгорели дотла. А позже выяснилось, что пикник в ветреную погоду – не единственное преступление мужчины. Так, оказалось, что он похитил у своей знакомой телефон стоимостью девять тысяч рублей, а при себе имел синтетический наркотик весом 1,3 грамма.

- В настоящее время материалы уголовного дела вместе с обвинительным заключением направлены в Анжеро-Судженский городской суд. В качестве максимального наказания санкция статей обвинения предусматривают лишение свободы сроком на 10 лет, - резюмирует пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Кстати, с 15 апреля в Кузбассе начнет действовать особый противопожарный режим, во время которого запрещено проводить сельскохозяйственные палы, разжигать костры. В этот период штрафы за нарушение требований пожарной безопасности увеличиваются вдвое. Для граждан максимальный размер денежного взыскания составит четыре тысячи рублей, для должностных лиц – 30 тысяч рублей, а для юридических лиц – 400 тысяч рублей. Если же из-за костра разгорится лесной пожар, виновный может лишиться свободы на 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU