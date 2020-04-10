2020-04-10T04:53:20+03:00
Происшествия

За плохие оценки в школе жительница Кузбасса избивала сына

Защитить 8-летнего ребенка соседи попросили у полиции
Екатерина РОМАНОВА
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За плохие оценки в школе жительница Кузбасса избивала сынаЗа плохие оценки в школе жительница Кузбасса избивала сынаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Неравнодушие соседей спасло 8-летнего жителя города Топки от избиений родными матерью и отцом. Били мальчика дома, кстати, за все подряд.

Соседи одной из семей, живущей в Топках, обратили внимание, что их 8-летний сосед частенько ходит побитым. О том, что мальчика физически наказывают родители, они сообщили в полицию. Стражи порядка провели проверку и выяснили, что 45-летняя мама ребенка с августа по октябрь 2019 года в состоянии алкогольного опьянения жестко наказывала сына – за опоздание с прогулки, плохую оценку в школе и многое другое. Нередко для наказания женщина использовала шланг от стиральной машинки. Попадало мальчику и от отца – тот тоже использовал рукоприкладство как метод воспитания.

- Семья на профилактических учетах не состояла, ранее в поле зрения сотрудников правоохранительных органов не попадала, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

Расследование уголовного дела в отношении матери завершено и передано в суд, а в отношении отца находится в производстве следователя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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