10 Апр 2020 2020-04-10T05:23:27+03:00

«Надо проводить больше тестов»: Сергей Цивилев об исследованиях на коронавирус в Кузбассе. ФОТО: пресс-служба АПК

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9 апреля Сергей Цивилев вновь принял участие в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым». В этот раз разговоре шел о тестах на коронавирус и работе предприятий.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев принят участие в программе Владимира Соловьева на телеканале «Россия». В этот раз ведущего интересовали два вопроса: сколько тестов проводится в сутки и продолжают ли работать заводы и шахты.

- На сегодня мы проводим порядка 500 тестов в сутки, но надо проводить больше. Мы разворачиваем дополнительные лаборатории, свои собственные, чтобы в случае потребности мы были готовы проводить большее количество тестов. Все для этого у нас есть, - отметил Сергей Цивилев.

Также губернатор Кузбасса отметил, что в вопросе тестов на коронавирус навстречу властям региона идет бизнес. В общей же сложности в Кузбассе уже сделано более 5000 тысяч анализов на коронавирус. Еще один вопрос касался мест для заболевших и оснащения их аппаратами ИВЛ. К 25 апреля количество таких мест должно достичь 1333 коек, из которых 930 – с кислородом, а 460 – реанимационных. В настоящий момент потребности в таком количестве нет, тем не менее, к концу апреля места для возможных больных будут подготовлены.

Волновал Владимира Соловьева вопрос о работе предприятий.

- Мы не останавливали шахты, заводы. Просто организовали дополнительные меры безопасности для работников предприятий, - отметил Сергей Цивилев.

Напомним, в общей сложности с 14 марта в Кузбассе было зарегистрировано 11 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Два из них выявили 14 марта, оба пациента прошли необходимое лечение, и после выздоровления их выписали из больницы. Одного из них - 24 марта, другого - 28 марта. Третий случай был зафиксирован 26 марта - этот пациент выписан 9 апреля. Четвертый и пятый случаи заражения подтвердились 6 апреля. Оба пациента находятся в Новокузнецке. Шестой и седьмой случаи выявлены в Кемерове 7 апреля. Также днем 9 апреля стало известно о еще четверых заболевших.

Задать вопросы по поводу профилактики коронавирусной инфекции теперь можно, позвонив с мобильного телефона на номер 115. Владельцы стационарных телефонов могут воспользоваться номером горячей линии: (384-2) 555-115. Также продолжают работать телефоны горячей линии: 8-800-201-25-22 и 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU