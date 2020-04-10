10 Апр 2020 2020-04-10T05:42:32+03:00

В Кузбассе закрыли 13 кафе и магазинов из-за нарушений карантина. Фото: УФССП России по Кемеровской области

Изменить размер текста: A A

В Кузбассе с 1 апреля судебными приставами закрыто 13 торговых точек, которые нарушили санитарно - эпидемиологическое законодательство. Рейды продолжаются.

Напомним, что в области была приостановлена работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, закусочных и иных предприятий общественного питания для снижения рисков заражения коронавирусной инфекцией. Однако Роспотребнадзор в ходе массовых проверок все же выявил ряд предприятий, не исполняющих предписание о приостановке работы.

Судебными приставами УФССП России по Кемеровской области была приостановлен деятельность 13 объектов-нарушителей. В их числе - пять пивных магазинов в Прокопьевске, Калтане и Белове, павильон с цветами в Юрге, шесть кафе в Кемерове, Прокопьевске, Киселевске и Белове и табачный магазин в Новокузнецке.

-В настоящее время все объекты опечатаны. Судебными приставами регулярно будут осуществляться проверки на предмет незаконного возобновления деятельности, - сообщили в ведомстве.

Задать вопросы по поводу профилактики коронавирусной инфекции теперь можно, позвонив с мобильного телефона на номер 115. Владельцы стационарных телефонов могут воспользоваться номером горячей линии: (384-2) 555-115. Также продолжают работать телефоны горячей линии: 8-800-201-25-22 и 112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нарушение домашнего режима самоизоляции в Кузбассе: какие штрафы предусмотрены

За нарушение домашнего режима самоизоляции в Кузбассе предусмотрены штрафы. А в некоторых случаях грозит и уголовная ответственность, напоминает полиция. (подробности)

Коронавирус в Кузбассе: власти готовят обсерваторы для прибывающих в регион

Подготовить обсерваторы для туристов, прибывающих авиарейсами в Кемерово и Новокузнецк, распорядился главный санитарный врач Кузбасса Евгений Окс. (подробности)

Коронавирус в Кузбассе: волонтерам акции #МыВместе предоставят 10 автомобилей

Волонтеры регионального волонтерского штаба акции #МыВместе получат в свое распоряжение 10 автомобилей. Благодаря этому они смогут быстрее и качественнее помогать кузбассовцам. (подробности)

В Кузбассе заработала третья лаборатория по раннему выявлению коронавируса

В Кузбассе заработала третья лаборатория по раннему выявлению коронавируса. Она создана на базе городской клинической больницы № 1 в Новокузнецке. Обследовать пациентов в лаборатории будут методом ПЦР - полимеразной цепной реакции.(подробности)

Кемеровский суд отправил в инфекционную больницу младенца с отрицательным тестом на коронавирус

После иска Роспотребнадзора кемеровский суд отправил в инфекционную больницу младенца с признаками респираторной инфекции. При этом сделанный тест показал отрицательный результат на коронавирус.(подробности)

Распоряжения Сергея Цивилева по борьбе с коронавирусом вошли в число лучших в стране

Распоряжения губернатора Сергея Цивилева, направленные на поддержку населения Кузбасса, вошли в число лучших в стране практик борьбы с коронавирусом. Работа, проводимая в регионе, отмечается уже четвертый раз. Рейтинг эффективных и нестандартных методов противодействия коронавирусу составил Экспертный институт социологических исследований (ЭИСИ).(подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU