В Кузбассе закрыли 13 кафе и магазинов из-за нарушений карантина
В Кузбассе с 1 апреля судебными приставами закрыто 13 торговых точек, которые нарушили санитарно - эпидемиологическое законодательство. Рейды продолжаются.
Напомним, что в области была приостановлена работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, закусочных и иных предприятий общественного питания для снижения рисков заражения коронавирусной инфекцией. Однако Роспотребнадзор в ходе массовых проверок все же выявил ряд предприятий, не исполняющих предписание о приостановке работы.
Судебными приставами УФССП России по Кемеровской области была приостановлен деятельность 13 объектов-нарушителей. В их числе - пять пивных магазинов в Прокопьевске, Калтане и Белове, павильон с цветами в Юрге, шесть кафе в Кемерове, Прокопьевске, Киселевске и Белове и табачный магазин в Новокузнецке.
-В настоящее время все объекты опечатаны. Судебными приставами регулярно будут осуществляться проверки на предмет незаконного возобновления деятельности, - сообщили в ведомстве.
Задать вопросы по поводу профилактики коронавирусной инфекции теперь можно, позвонив с мобильного телефона на номер 115. Владельцы стационарных телефонов могут воспользоваться номером горячей линии: (384-2) 555-115. Также продолжают работать телефоны горячей линии: 8-800-201-25-22 и 112.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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