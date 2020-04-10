2020-04-10T05:42:32+03:00
Коронавирус Covid-19

В Кузбассе закрыли 13 кафе и магазинов из-за нарушений карантина

Судебные приставы продолжают рейды по выявлению нарушителей особого режима
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе закрыли 13 кафе и магазинов из-за нарушений карантина. Фото: УФССП России по Кемеровской областиВ Кузбассе закрыли 13 кафе и магазинов из-за нарушений карантина. Фото: УФССП России по Кемеровской области
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В Кузбассе с 1 апреля судебными приставами закрыто 13 торговых точек, которые нарушили санитарно - эпидемиологическое законодательство. Рейды продолжаются.

Напомним, что в области была приостановлена работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, закусочных и иных предприятий общественного питания для снижения рисков заражения коронавирусной инфекцией. Однако Роспотребнадзор в ходе массовых проверок все же выявил ряд предприятий, не исполняющих предписание о приостановке работы.

Судебными приставами УФССП России по Кемеровской области была приостановлен деятельность 13 объектов-нарушителей. В их числе - пять пивных магазинов в Прокопьевске, Калтане и Белове, павильон с цветами в Юрге, шесть кафе в Кемерове, Прокопьевске, Киселевске и Белове и табачный магазин в Новокузнецке.

-В настоящее время все объекты опечатаны. Судебными приставами регулярно будут осуществляться проверки на предмет незаконного возобновления деятельности, - сообщили в ведомстве.

Задать вопросы по поводу профилактики коронавирусной инфекции теперь можно, позвонив с мобильного телефона на номер 115. Владельцы стационарных телефонов могут воспользоваться номером горячей линии: (384-2) 555-115. Также продолжают работать телефоны горячей линии: 8-800-201-25-22 и 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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