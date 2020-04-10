10 Апр 2020 2020-04-10T05:54:29+03:00

Из-за коронавируса в Кузбассе не хватает донорской крови. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

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В Кузбассе в результате мер по снижению рисков распространения коронавируса существенно сократилось количество доноров и, как следствие, запасы компонентов крови. Об этом узнали кузбасские полицейские и вызвались помочь.

Какой бы ни была сложившаяся ситуация, потребность в оказании медицинской помощи, требующей переливания больным крови, не уменьшается. Понимая это, правоохранители решили сдать кровь. В течение трех дней без нарушения графиков работы по обеспечению безопасности на дорогах региона сотрудники ГИБДД из нескольких городов Кузбасса посетили медучреждения. Благодаря им банк крови пополнился на 14 литров.

-Это не первая централизованная акция, в ходе которой стражи порядка становятся донорами, внося свой вклад в поддержание в достаточном количестве запаса крови в регионе, - рассказали в ГУ МВД России по кемеровской области. - По долгу службы сотрудники полиции часто сталкиваются с ситуациями, когда речь идет о спасении человеческих жизней, и сейчас сочли невозможным остаться в стороне.

Задать вопросы по поводу профилактики коронавирусной инфекции теперь можно, позвонив с мобильного телефона на номер 115. Владельцы стационарных телефонов могут воспользоваться номером горячей линии: (384-2) 555-115. Также продолжают работать телефоны горячей линии: 8-800-201-25-22 и 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU