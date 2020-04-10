2020-04-10T06:59:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Неравнодушные кемеровчане сшили для врачей медицинские маски

Несколько сотен изделий они передали в областную детскую клиническую больницу
Ирина АВТУШКО
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Неравнодушные кемеровчане сшили для врачей медицинские маски. Фото: ОДКБНеравнодушные кемеровчане сшили для врачей медицинские маски. Фото: ОДКБ
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В Кемерове жители района Лесная Поляна не смогли оставаться равнодушными, глядя на работу врачей, и решили их поддержать. Своими силами они сшили несколько сотен медицинских масок и передали их в областную детскую клиническую больницу.

- С предложением сшить медицинские маски выступили активные жители района Лесная Поляна в социальных сетях. Идею тут же подхватили местные мастерицы, - рассказали в областном министерстве здравоохранения. - Также виртуально, в социальных сетях, рукодельницы обменялись идеями, фотографиями и выкройками. Уже на следующий день врачей поликлиники в регистратуре ждал необычный подарок - пакет с разноцветными медицинскими масками.

Маски сшили из ярких тканей с необычным принтом. По признанию медиков, получились они весьма удобными.

- Нам было очень приятно, - рассказала заведующая поликлиникой ОДКБ, кандидат медицинских наук Наталья Гладышева. - Прежде всего то, что жители ценят труд врачей и медсестер. Мы лечим пациентов, а они в такой непростой период заботятся о нас и решили подбодрить.

Задать вопросы по поводу профилактики коронавирусной инфекции теперь можно, позвонив с мобильного телефона на номер 115. Владельцы стационарных телефонов могут воспользоваться номером горячей линии: (384-2) 555-115. Также продолжают работать телефоны горячей линии: 8-800-201-25-22 и 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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