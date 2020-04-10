2020-04-10T08:58:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Кузбасским девятиклассникам могут оставить ГИА только по двум обязательным предметам

Соответствующие изменения рассматривают Минпросвещения и Рособрнадзор
Мария КОЛОСОВА
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Кузбасским девятиклассникам могут оставить ГИА только по двум обязательным предметамКузбасским девятиклассникам могут оставить ГИА только по двум обязательным предметамФото: Мария ЛЕНЦ
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В 2020 году кузбасским девятиклассникам могут оставить только два обязательных экзамена Государственной итоговой аттестации (ГИА) - русский и математику. Этот вопрос сейчас рассматривают Минпросвещения России и Рособрнадзор.

О том, что экзамены на выбор могут быть отменены, сообщил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

- Если соответствующее решение будет принято, для получения аттестата в этом году девятиклассникам будет достаточно сдать экзамены по русскому языку и математике. Минпросвещения и Рособрнадзором будут установлены периоды проведения ГИА-9 по обязательным учебным предметам, внутри которых регионы сами определят конкретные даты проведения экзаменов, - приводит слова Мурзаева кузбасское министерство образования и науки.

В текущем году ГИА-9 будет проводиться в досрочный, основной и дополнительный периоды. В каждом из них предусмотрены основные и резервные сроки экзаменов. Региональные власти смогут самостоятельно принять решение о необходимости проведения ГИА-9 в досрочный период, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки на местах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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