В Кузбассе врачи достали из носа ребенка швейную иголку
Для этого пришлось проводить операцию
В Кузбассе врачи достали из носа ребенка швейную иголку. Фото: ОКБ
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В Кемерове врачи областной клинической больницы прооперировали ребенка, у которого в носу оказалась швейная иголка. К счастью, обошлось без серьезных последствий.
- Девочка засунула себе ночью швейную иглу в нос, игла мигрировала до носоглотки, - рассказала врач-оториноларинголог Юлия Сысоева. - Пациент доставлен в наше отделение по скорой помощи. Проведена операция. Инородное тело, швейная игла, удалено при помощи эндоскопических технологий.
В больнице добавили, что сейчас девочка здорова, никаких осложнений у нее нет.
ИСТОЧНИК KP.RU