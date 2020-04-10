10 Апр 2020 2020-04-10T09:01:39+03:00

В Кузбассе врачи достали из носа ребенка швейную иголку. Фото: ОКБ

Для этого пришлось проводить операцию

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В Кемерове врачи областной клинической больницы прооперировали ребенка, у которого в носу оказалась швейная иголка. К счастью, обошлось без серьезных последствий.

- Девочка засунула себе ночью швейную иглу в нос, игла мигрировала до носоглотки, - рассказала врач-оториноларинголог Юлия Сысоева. - Пациент доставлен в наше отделение по скорой помощи. Проведена операция. Инородное тело, швейная игла, удалено при помощи эндоскопических технологий.

В больнице добавили, что сейчас девочка здорова, никаких осложнений у нее нет.

ИСТОЧНИК KP.RU