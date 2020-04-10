2020-04-10T09:50:11+03:00
Общество

В период режима самоизоляции кузбассовцы стали меньше воровать

На охраняемых объектах число нарушений снизилось на 30 процентов
Мария КОЛОСОВА
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В период режима самоизоляции кузбассовцы стали меньше вороватьВ период режима самоизоляции кузбассовцы стали меньше вороватьФото: Александр ГЛУЗ
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В период объявленного режима самоизоляции жители Кузбасса стали реже воровать. Число нарушений на охраняемых объектах снизилось на 30 процентов, сообщили в областном Управлении Росгвардии.

Ведомство подвело предварительные итоги работы в период самоизоляции граждан. Специалисты отмечают снижение посягательств на охраняемые объекты в период с 23 марта по 8 апреля.

- За аналогичный период до введения режима повышенной готовности сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии отреагировали на 2350 тревожных сигналов, поступивших с квартир и других форм собственности. За время самоизоляции количество таких сигналов снизилось на 27 процентов, - рассказали в Управлении Росгвардии России по Кемеровской области.

В ведомстве добавили, что имущественная безопасность повысилась во многом за счет того, что в период самоизоляции люди находятся дома, что снижает уровень квартирных краж.

ИСТОЧНИК KP.RU

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