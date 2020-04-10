В Кемерове до конца апреля перекроют улицу Мичурина
В Кемерове до конца апреля перекроют улицу Мичурина. Об этом сообщили в администрации города.
Проезд по улице Мичурина на участке от проспекта Советского до улицы Васильева будет закрыт с 13 по 30 апреля в связи с переустройством сетей канализации. В связи с этим автомобилистам следует выбрать другой маршрут через центр города.
Проезд для автомобильного транспорта будет закрыт с 13 по 30 апреля
- Объезд автотранспорта предусмотрен по улицам Красной и Красноармейской. Просим автомобилистов учитывать это обстоятельство, - уточнили в мэрии.
В период ограничения движения специалисты проложат по улице Мичурина 32 метра полиэтиленового трубопровода диаметром 500 миллиметров. При проведении работ будет применен бестраншейный метод с использованием современной установки горизонтально-направленного бурения.
ИСТОЧНИК KP.RU