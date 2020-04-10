10 Апр 2020 2020-04-10T10:23:13+03:00

В Кемерове до конца апреля перекроют улицу Мичурина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Это связано с переустройством сетей канализации

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В Кемерове до конца апреля перекроют улицу Мичурина. Об этом сообщили в администрации города.

Проезд по улице Мичурина на участке от проспекта Советского до улицы Васильева будет закрыт с 13 по 30 апреля в связи с переустройством сетей канализации. В связи с этим автомобилистам следует выбрать другой маршрут через центр города.

Проезд для автомобильного транспорта будет закрыт с 13 по 30 апреля

- Объезд автотранспорта предусмотрен по улицам Красной и Красноармейской. Просим автомобилистов учитывать это обстоятельство, - уточнили в мэрии.

В период ограничения движения специалисты проложат по улице Мичурина 32 метра полиэтиленового трубопровода диаметром 500 миллиметров. При проведении работ будет применен бестраншейный метод с использованием современной установки горизонтально-направленного бурения.

ИСТОЧНИК KP.RU