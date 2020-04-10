В Кузбассе школьникам льготных категорий начали выдавать продуктовые наборы

10 Апр 2020 2020-04-10T11:13:43+03:00

Это связано с переходом школ на дистанционный режим образования

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Кузбасским школьникам, которые пользовались льготами на школьное питание, начали выдавать продуктовые наборы. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Продуктовые наборы предусмотрены в качестве компенсации на тот период, пока школы работают в дистанционном режиме из-за угрозы распространения коронавируса.

Глава региона дал поручение своему заместителю по образованию Елене Пахомовой проконтролировать, чтобы все продуктовые наборы выдавались вовремя и в полном объеме.

- С сегодняшнего дня семьи будут получать помощь в организации питания детей - продуктовые наборы, закупленные специально для этой цели по социальным ценам. Все муниципалитеты Кузбасса должны компенсировать льготу только в виде продуктовых наборов, - отметил Сергей Цивилев.

Набор формируется из расчета 50 рублей в день - на такую же сумму дети питались, находясь в школе. В состав входят нескоропортящиеся продукты, например крупы, консервы и другое.

Сейчас в Кузбассе 60 тысяч школьников льготно питаются. Из них 25 тысяч получают областную льготу, муниципальными льготами пользуются 35 тысяч кузбассовцев.

ИСТОЧНИК KP.RU