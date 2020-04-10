Группа «Би-2» вновь отменила концерт в Кемерове

10 Апр 2020 2020-04-10T11:24:07+03:00

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Группа «Би-2», которая планировала выступить с концертом в Кемерове в апреле, перенесла выступление. Теперь жители кузбасской столицы увидят артистов не раньше конца сентября.

О переносе концерта артисты сообщили в своем официальном Instagram-аккаунте.

«Друзья, наши сердца разбиты. Ориентируясь на динамику эпидемиологических показателей и серьезность предпринимаемых государством защитных мер, мы вынуждены перенести тур «Би-2» по Сибири и Дальнему Востоку на сентябрь 2020 года. Все купленные ранее билеты будут действительны на новые даты выступлений, которые уже известны. Менять билеты не потребуется», - написали участники группы.

Артисты отметили, что решение далось им тяжело, но в данных условиях это необходимо.

Согласно новому графику, концерт группы «Би-2» пройдет в Кемерове 27 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU