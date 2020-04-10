Лечившие первых пациентов с коронавирусом медики получили премии

10 Апр 2020 2020-04-10T12:48:52+03:00

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В Кузбассе медикам, лечившим первых пациентов с коронавирусом, вручили премии. От имени Сергея Цивилева бригаду инфекционистов поблагодарил замгубернатора по вопросам социального развития Алексей Цигельник.

- Спасибо вам за то, что вы показали, что такое наша профессия, что мы реально спасаем жизни и здоровье людей, - отметил он.

На протяжении 13 дней в Кемеровской областной инфекционной больнице работала бригада из шести врачей. Это врач анестезиолог-реаниматолог Юлия Иванова, старшая медицинская сестра Елена Машкова, младшая медицинская сестра по уходу за больными Наталья Тарасенко, медицинская сестра процедурной Марина Торгунакова, постовая медицинская сестра Ольга Фролова и заведующий отделением капельных инфекций, врач-инфекционист Денис Якименко.

После работы с опасными пациентами врачи и медперсонал сами две недели находились в карантине и только после отрицательных тестов на коронавирус вновь приступили к дежурству по обычному графику.

Напомним, что по решению губернатора Сергея Цивилева медицинским работникам, которые будут непосредственно работать с больными коронавирусом, выплачиваются кузбасские премии. Для врачей - это 100 тысяч рублей, для среднего медицинского персонала - 70 тысяч рублей, для младшего медицинского и иного персонала - 35 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU