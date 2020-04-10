2020-04-10T12:52:21+03:00
Бизнес-новости Кемерова

За I квартал 2020 года прибыль Россельхозбанка по РСБУ составила 3,2 миллиарда рублей

В рамках программы льготного кредитования сельхозпроизводителей РСХБ за первые 3 месяца текущего года выдал средства более 2 тысячам аграриям
Яков КРЫМСКИЙ
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По итогам I квартала 2020 года чистая прибыль Россельхозбанка, рассчитанная на основе российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ), составила 3,2 миллиарда рублей.

Совокупный кредитный портфель РСХБ за первые 3 месяца 2020 года увеличился на 4,9 процента и превысил 2,45 триллиона рублей. Объем кредитов юридических лиц составил 1,99 триллиона рублей, увеличившись на 5,9 процента. Кредитный портфель физических лиц вырос на 0,9 процента и превысил 465 миллиардов рублей.

По итогам I квартала 2020 года объем привлеченных средств клиентов составил 2,76 триллиона рублей, увеличившись с начала года на 11,4 процента. В том числе объем привлеченных средств населения составил 1,22 триллиона рублей (прирост на 4,4 процента), юридических лиц – 1,54 триллиона рублей (+17,9 процента).

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