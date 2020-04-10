Реки Кузбасса продолжают освобождаться ото льда

10 Апр 2020 2020-04-10T14:11:28+03:00

До опасных отметок уровень воды пока не поднялся

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В Кузбассе продолжаются вскрываться реки. Однако опасных отметок уровень воды пока не достиг.

В пятницу, 10 апреля, ото льда начала освобождаться река Мрассу в поселке Усть-Кабырза Таштагольского района, в ближайшие два дня ожидается вскрытие реки Уса в Междуреченске.

Обе реки - это притоки главной водной артерии Кузбасса - Томи. При этом Мрассу - самая большая река Таштагольского района, влияющая на развитие всей паводковой ситуации в муниципальном образовании. Вечером 9 апреля в районе поселка Усть-Кабырза максимальный уровень воды на ней почти был достигнут из-за ледяного затора. Однако затор разошелся сам, без взрывников, и уровень понизился.

Малые реки - Мунжа, Мундыбаш, Тельбес, Коура, Кочура, Пызас, Кабырза - в Таштагольском районе уже вскрылись. Также вскрылась река Яя в одноименном поселке на севере области.

Сейчас наблюдение за паводковой обстановкой продолжается. Пока подтоплений паводковыми водами по области нет.

ИСТОЧНИК KP.RU