10 Апр 2020 2020-04-10T14:13:10+03:00

В Кузбассе начальник почты осуждена за присвоение наложенных платежей за посылки Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Кузбассе осудили бывшего начальника отделения почтовой связи. В течение полугода женщина присваивала себе наложенные платежи граждан за посылки.

Как было установлено в ходе расследования дела, 24-летняя подсудимая, которая занимала должность начальника отделения почтовой связи в поселке Мариинского района, с марта по август 2019 года похитила 142 тысячи рублей, принадлежавшие почтамту. Осужденная забирала себе деньги, принятые от граждан в качестве наложенного платежа за посылки.

Свою вину осужденная полностью признала, а также частично возместила ущерб в размере 30 тысяч рублей.

- Суд признал подсудимую виновной в совершении присвоения вверенного имущества с использованием служебного положения. Ей назначено наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год и шесть месяцев, - рассказали в областной прокуратуре. - Также приговором с осужденной взыскана сумма невозмещенного ущерба - 111 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU