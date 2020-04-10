10 Апр 2020 2020-04-10T14:20:06+03:00

В Кузбассе уехавших из-за коронавируса студентов двух вузов освободили от платы за общежитие Фото: Олег УКЛАДОВ

Изменить размер текста: A A

В Кузбассе руководство двух вузов решило освободить студентов, которые разъехались по домам в связи с угрозой распространения коронавируса, от платы за общежитие. Ее учтут в последующем периоде проживания.

Поддержать обучающихся решило руководство Кемеровского государственного медицинского университета (КемГМУ) и опорного вуза Кузбасса - Кемеровского государственного университета (КемГУ).

- С 10 апреля оплата за проживание в общежитии для обучающихся, выбывших на место постоянной регистрации в связи с профилактикой распространения COVID-19, на период отсутствия взиматься не будет. Студентам необходимо написать заявление, подписать у коменданта общежития или указать что такой возможности нет, - отметила ректор КемГМУ Татьяна Попонникова.

Сейчас в общежитии медуниверситета прописано 1978 человек. Из них остался 441 студент, остальные уехали по месту регистрации, в основном в соседние регионы.

В свою очередь, в общежитиях КемГУ осталось проживать 911 студентов из 3464 зарегистрированных.

- Руководство Кемеровского госуниверситета приняло решение не взимать плату за проживание в общежитии со студентов, временно покинувших студенческий городок на период дистанционного обучения. Плату за наем и коммунальные услуги в общежитиях будут учитывать как оплату за последующий период проживания в общежитии. Для этого студентам необходимо просто заполнить заявление, - рассказал ректор опорного вуза Кузбасса - КемГУ - Александр Просеков.

ИСТОЧНИК KP.RU