10 Апр 2020 2020-04-10T14:35:34+03:00

Как работает почта в период коронавируса в Кузбассе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Изменить размер текста: A A

В период самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса почта продолжает свою работу для посетителей. Однако графики отделений скорректированы.

Клиентам Почты России по-прежнему доступен весь перечень услуг. Однако, за исключением круглосуточных, все почтовые отделения будут открыты пять дней в неделю

-В каждом центре субъекта Российской Федерации будут определены «дежурные» отделения почтовой связи, работающие по существующему графику. В Кузбассе это ОПС Кемерово (Кемерово, проспект Советский, д.61), ОПС Кемерово 2 (Кемерово, проспект Шахтеров, 45), ОПС Новокузнецк 80 (Новокузнецк, улица Кирова, 97) и ОПС Новокузнецк 38 (Новокузнецк, проспект Советской Армии, 23). Почтальоны будут доставлять корреспонденцию без изменений, - рассказали в УФПС Кемеровской области.

. В Почте России просят жителей по возможности воздержаться от посещения отделений и воспользоваться дистанционными каналами обслуживания. Если все же без присутствия не обойтись, то следует соблюдать дистанцию в 1,5 метра от других посетителей и сотрудников почты.

Актуальный график работы отделений почтовой связи можно найти в разделе «Отделения» на официальном сайте Почты России www.pochta.ru и в мобильном приложении.

ИСТОЧНИК KP.RU