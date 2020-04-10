2020-04-10T15:12:20+03:00
Общество

Угольщики Кузбасса создают воздушный флот беспилотников

Сделанные ими снимки могут заменить традиционные маркшейдерские съемки
Ирина АВТУШКО
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Угольщики Кузбасса создают воздушный флот беспилотников. Фото: Пресс-служба АПКУгольщики Кузбасса создают воздушный флот беспилотников. Фото: Пресс-служба АПК
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В Кузбассе угольщики создают флот беспилотников, с помощью которых будет упрощена съемка ландшафта. Таким образом, новые технологии аэросъемочных работ заменят традиционные методы маркшейдерских съемок с помощью тахеометров, теодолитов, нивелиров и GPS.

Проанализировав 3D-модели местности, которые были получены с использованием квадрокоптеров, угольщики пришли к выводу, что беспилотные технологии могут быть успешно применены для решения маркшейдерских и землеустроительных задач.

Практика показывает, что цифровизация маркшейдерского дела сокращает время на сбор и обработку информации с нескольких дней до одного часа. Она позволит решать сразу несколько вопросов, связанных с ведением горных работ – это определение объемов угольных складов, мониторинг опасных ситуаций, обновление топографических карт районов ведения работ и прилегающих территорий, мониторинг использования земель компании. И от точности построенной модели ландшафта будет зависеть эффективность проектирования, анализа и управления производством.

-В дальнейшем кузбасские угледобывающие компании планируют увеличение воздушного флота. Для управления беспилотниками специалисты горных предприятий проходят специальное обучение. А вся техника проходит обязательную процедуру регистрации в Росавиации, – отметил начальник департамента угольной промышленности администрации Правительства Кузбасса Олег Токарев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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