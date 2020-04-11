11 Апр 2020 2020-04-11T04:05:11+03:00

Число заболевших коронавирусом в Кузбассе на 11 апреля 2020 года Фото: Иван МАКЕЕВ

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Кузбассе на 11 апреля 2020 года

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Оперативный штаб по противодействию распространения коронавируса в Кузбассе озвучил данные о числе заболевших. По состоянию на 11 апреля 2020 года в регионе выявлено 11 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Из общего числа заболевших трое уже выписаны из больницы - их тест показал отрицательный результат. Еще восемь человек проходят лечение в медучреждениях Кемерова и Новокузнецка. Пациенты получают медицинскую помощь в полном объеме. Их состояние врачи оценивают как стабильное.

Последними были выявлены четыре случая 9 апреля. Известно, что зараженные приехали из Москвы.

- В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 4026 человек, - сообщили в межведомственном оперативном штабе области. - Подавляющее большинство этих людей вернулись из стран с неблагоприятной эпидситуацией и не имеют признаков ОРВИ.

Напомним, что с 14 марта в Кузбассе было зарегистрировано 11 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Двоих из них выявили 14 марта, оба пациента прошли необходимое лечение, и после выздоровления их выписали из больницы. Одного - 24 марта, другого - 28 марта. Третий случай был зафиксирован 26 марта - этот пациент выписан 9 апреля. Четвертый и пятый случаи заражения подтвердились 6 апреля. Оба пациента находятся в Новокузнецке. Шестой и седьмой случаи выявлены в Кемерове 7 апреля. Также днем 9 апреля стало известно о еще четверых заболевших.

Задать вопросы по поводу профилактики коронавирусной инфекции теперь можно, позвонив с мобильного телефона на номер 115. Владельцы стационарных телефонов могут воспользоваться номером горячей линии: (384-2) 555-115. Также продолжают работать телефоны горячей линии: 8-800-201-25-22 и 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU