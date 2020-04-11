2020-04-11T05:40:16+03:00
Происшествия

В Ленинске-Кузнецком водитель автобуса НефАЗ проехал по человеку

Обстоятельства произошедшего устанавливают полицейские
Ирина АВТУШКО
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В Ленинске-Кузнецком водитель автобуса НефАЗ проехал по человекуВ Ленинске-Кузнецком водитель автобуса НефАЗ проехал по человекуФото: Олег ЗОЛОТО
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Полицейские выясняют обстоятельства смертельного ДТП, которое произошло в Ленинске-Кузнецком. Водитель наехал на пешехода и скрылся с места происшествия.

Ночью в дежурную часть поступил сигнал о том, что на проезжей части улицы Суворова обнаружено тело мужчины. Стражи порядка выяснили, что горожанин скончался в результате дорожно-транспортного происшествия. Виновника вскоре удалось установить и задержать. Им оказался водитель автобуса НефАЗ.

Как пояснил полицейским задержанный, в темное время суток он увидел лежащий на краю проезжей части предмет и попытался его объехать, однако не хватило времени и расстояния для маневра. В результате водитель наехал на него задними колесами автобуса. При этом проверять, на что именно он наехал и не стал ли причиной ДТП, мужчина не стал и продолжил движение по маршруту.

-По факту гибели человека в результате дорожно-транспортного происшествия проводится доследственная проверка. Следователем межмуниципального отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий» решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области. - В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет 12 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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