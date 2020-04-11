11 Апр 2020 2020-04-11T05:59:36+03:00

Кузбассовцев пугают штрафами за отсутствие справки с работы. Фото: Пресс-служба АПК

Информация начала распространяться в соцсетях

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В социальных сетях появилась информация о том, что жителям Кузбасса грозят штрафы за передвижение по городу без справки в период действия особого режима в связи с коронавирусом. Это сообщение опровергли в областном межведомственном штабе.

В сети не прекращают расползаться фейки, связанные с коронавирусом. Один из них касался водителей, которых якобы будут задерживать и штрафовать сотрудники ГИБДД за езду по городу без справки с места работы.

– Эта информация не является достоверной. Напоминаем, что за распространение ложной информации, касающейся коронавирусной инфекции, предусмотрена уголовная ответственность, – подчеркнули региональные власти.

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ИСТОЧНИК KP.RU