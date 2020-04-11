11 Апр 2020 2020-04-11T07:51:27+03:00

Работница АЗС Новокузнецка заплатила мошенникам за несуществующие баннеры по профилактике коронавируса Фото: Олег ЗОЛОТО

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В Новокузнецке полицейские разыскивают мошенников, которые обманули сотрудницу АЗС. Неизвестные вынудили женщину купить несуществующие баннеры по профилактике коронавируса.

О произошедшем стражам порядка рассказал представитель службы безопасности сети автозаправочных станций. Как выяснилось, вечером работнице АЗС на сотовый телефон позвонили с неизвестного номера. Звонивший представился администратором из главного офиса сети. Он пояснил, что якобы в ближайшее время на «заправку» привезут баннеры по профилактике коронавирусной инфекции, которые необходимо оплатить – перечислить 34 тысячи рублей.

Женщина поверила собеседнику, но побоялась брать деньги из кассы, поэтому перечислила средства со своей банковской карты. Когда баннеры так и не доставили, а телефон собеседника оказался недоступен, потерпевшая позвонила в главный офис. Там ей сообщили, что никаких баннеров не заказывали, после чего представители компании обратились в полицию.

Сейчас злоумышленники разыскиваются, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Максимальное наказание по ней составляет пять лет лишения свободы.

Задать вопросы по поводу профилактики коронавирусной инфекции теперь можно, позвонив с мобильного телефона на номер 115. Владельцы стационарных телефонов могут воспользоваться номером горячей линии: (384-2) 555-115. Также продолжают работать телефоны горячей линии: 8-800-201-25-22 и 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU