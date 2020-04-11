11 Апр 2020 2020-04-11T08:31:09+03:00

Сергей Цивилев обратится к кузбассовцам по ситуации с коронавирусом. Фото: Пресс-служба АПК

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В субботу, 11 апреля губернатор Кузбасса Сергей Цивилев выступит с обращением к жителям по ситуации с коронавирусом. Оно состоится в 18.00.

-Обращение будет размещено в аккаунтах губернатора в социальных сетях, - сообщили региональные власти.

Напомним, с 31 марта в Кузбассе введен режим всеобщей самоизоляции. Жителям региона рекомендуют без крайней необходимости не покидать дома. Исключение составляют случаи, когда нужно сходить в магазин за продуктами, вывести на прогулку домашнего питомца, вынести мусор - в этом случае рекомендуют не уходить от дома дальше, чем на 100 метров. Также не распространяется ограничение на тех, кто добирается на работу или с работы и сотрудников спецслужб.

Задать вопросы по поводу профилактики коронавирусной инфекции теперь можно, позвонив с мобильного телефона на номер 115. Владельцы стационарных телефонов могут воспользоваться номером горячей линии: (384-2) 555-115. Также продолжают работать телефоны горячей линии: 8-800-201-25-22 и 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU