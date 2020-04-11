2020-04-11T10:07:15+03:00
Общество

Из-за ремонта в Кемерове ограничили скорость движения на одной из улиц

Работы начались 11 апреля
Ирина АВТУШКО
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Из-за ремонта в Кемерове ограничили скорость движения на одной из улиц. Фото: Администрация города КемеровоИз-за ремонта в Кемерове ограничили скорость движения на одной из улиц. Фото: Администрация города Кемерово
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С 11 апреля в Кемерове будет проводиться ремонт улицы Коммунистической в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В связи с этим на ней ограничена скорость движения.

Ремонт будет вестись на участке от проспекта Кузнецкого до улицы Рабочей. Подрядчик снимет верхний слой асфальтобетонного покрытия на участке от улицы Совхозной до прпроспекта Кузнецкого. В связи с этим скорость движения автотранспорта ограничат до 40 километров в час, о чем будут предупреждать временные дорожные знаки, на участке ведения работ будет регулировщик.

Дорожные работы стартовали 11 апреля.Фото: Администрация города Кемерово

Дорожные работы стартовали 11 апреля.Фото: Администрация города Кемерово

ИСТОЧНИК KP.RU

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