Из-за ремонта в Кемерове ограничили скорость движения на одной из улиц

11 Апр 2020 2020-04-11T10:07:15+03:00

Изменить размер текста: A A

С 11 апреля в Кемерове будет проводиться ремонт улицы Коммунистической в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В связи с этим на ней ограничена скорость движения.

Ремонт будет вестись на участке от проспекта Кузнецкого до улицы Рабочей. Подрядчик снимет верхний слой асфальтобетонного покрытия на участке от улицы Совхозной до прпроспекта Кузнецкого. В связи с этим скорость движения автотранспорта ограничат до 40 километров в час, о чем будут предупреждать временные дорожные знаки, на участке ведения работ будет регулировщик.

Дорожные работы стартовали 11 апреля.Фото: Администрация города Кемерово

ИСТОЧНИК KP.RU