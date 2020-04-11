11 Апр 2020 2020-04-11T11:09:13+03:00

Неадекватный мужчина бегал от полиции с кирпичом в Кемерове. Фото: "Инцидент Кемерово"/ vk.com

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В Кемерове на проспекте Ленина задержали неадекватного мужчину, который устроил дебош с порчей имущества. Снимками в соцсетях поделились очевидцы произошедшего.

- Неадекватный мужчина бегал от полиции с кирпичом в руках. Умудрился разбить витрину одного из магазинов. Напротив «Парка Ангелов», - сообщил автор поста.

Пользователи не поскупились на комментарии под опубликованным постом: «Это не тот, что с лопатой?», «Самоизоляция дает себя знать», «Еще один вышел на борьбу с коронавирусом, только этот с кирпичом», «Весеннее обострение, по всей видимости», «По ходе проспект Ленина освятить уже пора».

Кемеровчанин был задержан сотрудниками ППС, которые находились на маршруте патрулирования.

-Стражи порядка установили личность нарушителя. Им оказался 41-летний местный житель. В настоящее время устанавливается мотив его действий и размер причинённого ущерба. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством, - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области

ИСТОЧНИК KP.RU