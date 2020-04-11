2020-04-11T12:13:25+03:00
Общество

Синоптики пообещали кузбассовцам +12 градусов в воскресенье

День пройдет без существенных осадков
Ирина АВТУШКО
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Синоптики пообещали кузбассовцам +12 градусов в воскресеньеСиноптики пообещали кузбассовцам +12 градусов в воскресеньеФото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
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Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды в Кузбассе на воскресенье, 12 апреля. День обещает быть сухим и солнечным.

В ночь на воскресенье по области прогнозируется +1…-4 градуса, местами до -9 градусов. Днем потеплеет до +7…+12 градусов. Будет дуть восточный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

В Кемерове в ночь на 12 апреля прогнозируется -2…-4 градуса, днем воздух прогреется до +9…+11 градусов. Как и в целом по области, существенных осадков не предвидится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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