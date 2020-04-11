Режим самоизоляции в Кузбассе продлен до 19 апреля

11 Апр 2020 2020-04-11T16:08:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев вечером в субботу, 11 апреля, обратился к жителям региона. Он сообщил о необходимости продления режима самоизоляции.

Глава региона напомнил, что на текущей неделе в регионе был отменен целый ряд ограничительных мер – в прежнем режиме заработал общественный транспорт, открылся ряд предприятий малого бизнеса, заработали МФЦ. Во всех районах области, за исключением городов Кемерова и Новокузнецка, начали работать магазины и рынки. Несмотря на этого говорить об отмене режима самоизоляции пока рано.

-В Кузбассе продлевается режим самоизоляции до 19 апреля, - сообщил глава региона. - Жителям все еще нужно стараться ограничить выход из дома без острой необходимости. Это особенно касается людей старшего возраста.

ИСТОЧНИК KP.RU