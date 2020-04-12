На угольных предприятиях Кузбасса приняты усиленные меры против распространения коронавируса

12 Апр 2020 2020-04-12T04:07:31+03:00

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По поручению губернатора Сергея Цивилева на угледобывающих предприятиях Кузбасса, где остановить процесс невозможно по производственно-техническим условиям, принимаются усиленные меры, направленные на недопущение распространения коронавирусной инфекции.

Как рассказали в областном департаменте угольной промышленности, по возможности не задействованные в производстве сотрудники переведены на удаленную работу. Те, кто остался на рабочих местах и непосредственно контактирует с людьми, обеспечены масками и респираторами. Также постоянно контролируется состояние здоровья работников - измеряется температура тела, артериальное давление, пульс.

-В местах общего пользования размещены дополнительные емкости с антисептиком и средствами дезинфекции для обработки рук и поверхностей. Регулярная дезинфекция и проветривание помещений АБК и служебного автотранспорта, включая подрядчиков, проводится по графику, - добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU