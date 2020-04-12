Сергей Цивилев поручил обеспечить безопасность кузбасcовцев на дачах в условиях профилактики коронавируса
Губернатор Кузбассе Сергей Цивилев поручил главам городов и районов, руководителям СНТ подготовиться к приезду кузбассовцев на дачи с началом сезона. Пребывание людей должно быть безопасным.
-Ожидаем наплыв людей в СНТ, в связи с этим мы должны обеспечить комфортное и безопасное пребывание кузбассовцев на дачах, – заявил Сергей Цивилев.
Для длительного пребывания людей в СНТ начнут работать небольшие торговые объекты. Также главой региона поручено организовать работу автолавок со всеми необходимыми продовольственными и садоводческими товарами. Также будут организованы выезды сотрудников МФЦ в садоводческие товарищества для приема документов оформления участков или построек.
С 1 мая в садоводческие хозяйства организуют автобусное сообщение. Также для комфортного проезда проезжие части улиц подсыплют щебнем.
С целью предотвращения пожаров необходимо организовать проверки энергосетей, выкосить полосы безопасности. Актуальным остается и вопрос вывоза мусора. Чтобы не допустить образования свалок, требуется проработать заключение договоров на вывоз мусора и установку контейнеров на территории дачных участков.
Кроме того, по указанию Сергея Цивилева, будут сформированы добровольные народные дружины для патрулирования территорий СНТ.
ИСТОЧНИК KP.RU
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