2020-04-12T05:07:24+03:00
Общество

Сергей Цивилев поручил обеспечить безопасность кузбасcовцев на дачах в условиях профилактики коронавируса

Главам городов и районов предстоит подготовиться к переездам людей
Ирина АВТУШКО
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Сергей Цивилев поручил обеспечить безопасность кузбасcовцев на дачах в условиях профилактики коронавирусаСергей Цивилев поручил обеспечить безопасность кузбасcовцев на дачах в условиях профилактики коронавирусаФото: Влад КОМЯКОВ
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Губернатор Кузбассе Сергей Цивилев поручил главам городов и районов, руководителям СНТ подготовиться к приезду кузбассовцев на дачи с началом сезона. Пребывание людей должно быть безопасным.

-Ожидаем наплыв людей в СНТ, в связи с этим мы должны обеспечить комфортное и безопасное пребывание кузбассовцев на дачах, – заявил Сергей Цивилев.

Для длительного пребывания людей в СНТ начнут работать небольшие торговые объекты. Также главой региона поручено организовать работу автолавок со всеми необходимыми продовольственными и садоводческими товарами. Также будут организованы выезды сотрудников МФЦ в садоводческие товарищества для приема документов оформления участков или построек.

С 1 мая в садоводческие хозяйства организуют автобусное сообщение. Также для комфортного проезда проезжие части улиц подсыплют щебнем.

С целью предотвращения пожаров необходимо организовать проверки энергосетей, выкосить полосы безопасности. Актуальным остается и вопрос вывоза мусора. Чтобы не допустить образования свалок, требуется проработать заключение договоров на вывоз мусора и установку контейнеров на территории дачных участков.

Кроме того, по указанию Сергея Цивилева, будут сформированы добровольные народные дружины для патрулирования территорий СНТ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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