12 Апр 2020 2020-04-12T06:48:04+03:00

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Минувшей ночью в Кемерове произошло ЧП: здесь горел многоэтажный дом. Как это было, очевидцы сняли на видео.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/772559" frameborder="0"></iframe> 35 человек тушили пожар в кемеровской многоэтажке.ВИДЕО: vk.com, "Инцидент Кемерово"

Сообщение о том,ч то горит многоэтажный дом на улице Сибиряков-Гвардейцев в Кемерове поступило на пульт диспетчера 12 апреля в 00.15. по сообщениям очевидцев, горела одна из квартир в муниципальном многоэтажном доме. На место пожара незамедлительно выдвинулись 10 единиц техники и 35 человек.

По данным ГУ МЧС России по Кемеровской области, пожар удалось локализовать в 00:37, а полностью ликвидировать лишь в 00:43. Причины и обстоятельства пожара в настоящее время устанавливают специалисты. Также уточняется информация, находились ли в момент пожара в квартире люди.

ИСТОЧНИК KP.RU