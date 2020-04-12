2020-04-12T06:48:04+03:00
Происшествия

35 человек тушили пожар в кемеровской многоэтажке

Горящий дом очевидцы сняли на видео [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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35 человек тушили пожар в кемеровской многоэтажке. ФОТО: кадр видео vk.com, "Инцидент Кемерово"35 человек тушили пожар в кемеровской многоэтажке. ФОТО: кадр видео vk.com, "Инцидент Кемерово"
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Минувшей ночью в Кемерове произошло ЧП: здесь горел многоэтажный дом. Как это было, очевидцы сняли на видео.

35 человек тушили пожар в кемеровской многоэтажке.ВИДЕО: vk.com, "Инцидент Кемерово"

Сообщение о том,ч то горит многоэтажный дом на улице Сибиряков-Гвардейцев в Кемерове поступило на пульт диспетчера 12 апреля в 00.15. по сообщениям очевидцев, горела одна из квартир в муниципальном многоэтажном доме. На место пожара незамедлительно выдвинулись 10 единиц техники и 35 человек.

По данным ГУ МЧС России по Кемеровской области, пожар удалось локализовать в 00:37, а полностью ликвидировать лишь в 00:43. Причины и обстоятельства пожара в настоящее время устанавливают специалисты. Также уточняется информация, находились ли в момент пожара в квартире люди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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