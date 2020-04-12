Открытие космической выставки в Кемерове пройдет в прямом эфире

12 Апр 2020 2020-04-12T07:30:15+03:00

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12 апреля ровно в 12.00 в Кемеровский областной краеведческий музей начнет прямую трансляцию с открытия межрегионального выставочного проекта «12 минут во Вселенной».

Как сообщает пресс-служба министерства культуры и национальной политики Кузбасса, интернет-посетители выставки побывают на презентации «космических экспонатов» из фондов музея, увидят, как проходило освоение космосмического пространства с 1957 года до нынешних дней, а еще побывают на теле-мосте с музеями России, которые занимаются изучением космонавтики.

К слову, особое внимание на прямой трансляции уделят предметам, которые побывали в космосе и принадлежат нашему земляку-космонавту Алексею Леонову. Среди них – фрагмент парашюта спускаемого аппарата «Восход-2», бортовая аптечка космического корабля, антигравитационная ручка, которую разработали в 1969 году для экипажей космический кораблей.

Присоединиться к прямой трансляции можно здесь и здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU