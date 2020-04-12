Кузбассовец украл у пенсионерки насос и пропил его

12 Апр 2020 2020-04-12T08:22:10+03:00

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Желание выпить толкнуло рецидивиста на очередное преступление. Он покусился на имущество 93-летней пенсионерки и теперь вновь пойдет под суд.

В январе 2020 года 93-летняя жительница Анжеро-Судженска попросила знакомого помочь ей очистить двор от снега. Мужчина помог ей, пенсионерка заплатила ему за работу. А вот на его предложение и в дальнейшем чистить снег отказалась.

В один из февральских дней чистильщик снега вновь наведался к пенсионерке. Только в этот раз он пришел под покровом ночи, разбил на веранде стекло и похитил оттуда водяной насос. Насос он потом обменял у знакомого на бутылку спиртного. А вскоре родственник пенсионерки пришел в полицию и рассказал о случившемся. Насос нашли, вернули владелице, а грабителя задержали. Как оказалось, он уже не раз имел проблемы с законом, вот и в этот раз ему грозит серьезное наказание.

- В настоящее время материалы уголовного дела вместе с обвинительным заключением переданы в Анжеро-Судженский городской суд. В качестве максимального наказания санкции статьи предусматривают шесть лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU