Кузбассовец дал телефон знакомой и лишился сбережений

12 Апр 2020 2020-04-12T09:27:51+03:00

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Житель Ленинска-Кузнецкого стал жертвой коварства приятельницы. Женщина воспользовалась его добротой и доверчивостью и обчистила банковский счет мужчины.

34-летний житель Ленинска-Кузнецкого согласился помочь своей 31-летней приятельнице. Та пришла к нему в гости и попросила дать телефон. Женщину нужно было совершить очень важный и срочный звонок. Мужчина протянул ей свой гаджет, даже не предполагая, что тот нужен вовсе не для звонка. Знакомая же вошла в мобильнее приложение банка и перевела деньги с его счета на свой. Обнаружив пропажу денег, мужчина обратился в полицию.

Стражи порядка быстро установили, что преступление совершила знакомая потерпевшего – кстати, уже неоднократно судимая. Более того, выяснилось, что в октябре 2019 года она пришла в гости к 74-летнему пенсионеру и похитила у него около 5000 рублей.

- В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база. Материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в Ленинск-Кузнецкий городской суд. В качестве максимальной меры наказания санкции инкриминируемой статьи предусматривают шесть лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU