2020-04-12T10:57:06+03:00
Общество

Клапаны для аппаратов ИВЛ будут производить на кемеровском заводе

Об этом рассказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев
Екатерина РОМАНОВА
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Клапаны для аппаратов ИВЛ будут производить на кемеровском заводе. ФОТО: пресс-служба АПККлапаны для аппаратов ИВЛ будут производить на кемеровском заводе. ФОТО: пресс-служба АПК
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В Кузбассе уже в ближайшее время может быть налажено производство клапанов для аппаратов искусственной вентиляции легких. Изготавливать их будут на Кемеровском механическом заводе.

Всего за одну ночь Кемеровский механический завод изготовил промышленный образец консоли, которая необходима для подключения аппаратов ИВЛ к системам подачи кислорода. Эти клапаны сейчас необходимы во всех регионах России – только Кузбассу сейчас необходимо порядка 400 таких клапанов! А вот выпускали их до недавнего времени лишь на одном заводе. Теперь же есть такое производство и в Кузбассе – благодаря специалистам Кемеровского механического завода.

Клапаны для аппаратов ИВЛ будут производить на кемеровском заводе. ФОТО: пресс-служба АПК

Клапаны для аппаратов ИВЛ будут производить на кемеровском заводе. ФОТО: пресс-служба АПК

- Наши инженеры провели совместную работу со специалистами областной больницы и изготовили этот ценный предмет. Сейчас будем разрабатывать документацию для сертификации и промышленного производства. Более того, сегодня поставил задачу провести аудит всего спектра медоборудования, которое может изготавливаться на наших предприятиях, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. - Горжусь кузбасскими инженерами и врачами, они у нас действительно особенные!

Региональные предприятия готовы как минимум удвоить поставки медицинского кислорода для больниц Кузбасса и всего Сибирского Федерального округа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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