12 Апр 2020 2020-04-12T11:18:28+03:00

В понедельник в Кузбассе ожидается от -9 до +20 Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

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Первый день наступающей недели в Кузбассе будет теплым и немного ветреным. Но, несмотря на хорошую погоду, жителям региона по-прежнему лучше оставаться дома: режим повышенной готовности продолжается.

В ночь с 12 на 13 апреля кузбасские синоптики прогнозируют от -1 до +4 градусов. Впрочем, местами будет значительно холоднее – до -9. В Кемерове столбики термометров так и не достигнут плюсовых отметок и будут держаться в пределах -1…-3 градусов.

Однако уже днем на территории всего Кузбасса будет тепло, а кое-где – даже жарко. В среднем ожидается от 10 до 15 градусов тепла, местами же воздух прогреется до +20 градусов! В Кемерове, согласно прогнозу, дневная температура составит +11…+13 градусов. При этом существенных осадков на территории Кузбасса не ожидается, а вот небольшая облачность сохранится, так же, как и дым и дымка – местами.

В течение дня порывы юго-восточного ветра могут достигать 13 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU