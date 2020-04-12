2020-04-12T11:43:45+03:00
Происшествия

Автомобилист сбил насмерть кузбассовца и уехал с места ДТП

Найти водителя удалось по уличным камерам
Екатерина РОМАНОВА
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Автомобилист сбил насмерть кузбассовца и уехал с места ДТПАвтомобилист сбил насмерть кузбассовца и уехал с места ДТПФото: Кирилл ЧАЩИН
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7 апреля в Яшкинском районе на обочине дороги обнаружили тело мужчины. судя по всему, он погиб в результате ДТП, однако никаких машин рядом не было.

Сотрудники полиции, прибывшие по сигналу, смогли установить личность погибшего. Им оказался 54-летний местный житель. А позже экспертиза установила, что многочисленные травмы он получил в результате ДТП. На это же указывали и фрагменты пластика серебристого цвета, а также элементы крепления зеркала.

Установить личность водителя помогла система «Безопасный город»: она зафиксировала, как незадолго до того, как обнаружили погибшего, по улице Советской проезжал серебристый кроссовер. А вскоре удалось разыскать и саму машину, и ее владельца. Им оказался, 33-летний житель поселка Яшкино.

- Автомобилист признался, что, проезжая около 20:00 по улице Советской, почувствовал удар сбоку, остановился и вышел из авто. Он увидел повреждения на машине, однако не заметил поблизости пострадавшего, решил, что пешеход убежал, и не стал сообщать о произошедшем в полицию, - сообщили подробности случившегося в ГУ МВД России по Кемеровской области.

В отношении автолюбителя заведено административное дело о невыполнении обязанностей в связи с ДТП, а также уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Мужчине грозит лишение свободе на срок до 12 лет.

ГИБДД Кузбасса напоминает! С июня 2019 года ужесточена уголовная ответственность для водителей, скрывшихся с места ДТП, в которых погибли или тяжело пострадали люди. В соответствии со ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств», если водитель в состоянии опьянения совершил ДТП, которое привело к смерти человека, и скрылся, виновник может быть лишен свободы на срок от 5 до 12 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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