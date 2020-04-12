2020-04-12T12:47:04+03:00
Происшествия

Прокопчанка стала жертвой представителей МММ

Женщина лишилась 600 тысяч рублей
Екатерина РОМАНОВА
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Прокопчанка стала жертвой представителей МММПрокопчанка стала жертвой представителей МММФото: Юлия КЛЮЕВА
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Печальный опыт множества жертв пирамиды «МММ» не пошел впрок. Очередной жертвой мошенников стала 62-летнаа жительница Прокопьевска. Она лишилась 600 тысяч

Пенсионерка из города Прокопьевска поверила представителям компании «МММ»: в феврале 2020 года они позвонили ей на мобильный телефон и предложили приобрести акции компании. Незнакомцы пообещали, что женщина получит неплохие дивиденты. Правда, для этого нужно было сделать небольшой перевод. Прокопчанка послушалась представителей компании и перечислила деньги. А потом – еще и еще раз… В общей сложности за месяц она совершила семь платежей и перевела незнакомцам 600 тысяч рублей. Но вместо того, чтобы вручить женщине обещанные акции, представители «МММ» перестали отвечать на звонки. И только тогда пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

- В настоящее время полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление злоумышленников, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет шесть лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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