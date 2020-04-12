За уровнем рек в Кузбассе во время паводка наблюдают на 108 гидропостах

12 Апр 2020 2020-04-12T13:21:19+03:00

За уровнем рек в Кузбассе наблюдают на 108 гидропостах Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

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За минувшие сутки ситуация на реках Кузбасса не изменилась и остается стабильной. До опасных отметок еще далеко.

По данным Кемеровского гидрометеоцентра, на реке Мрассу в поселке Усть-Кабырза Таштагольского района уровень воды понизился за сутки еще на 10 сантиметров и сейчас составляет 164 сантиметра. Отметим, что отметка опасного уровня воды – 400 сантиметров.

Два дня назад, когда вскрывался этот участок реки, затор, который образовался до этого, сошел сам, и после этого уровень воды стал снижаться.

- Наблюдение за уровнями рек в Кузбассе ведется с помощью 108 гидропостов и 23 комплексов видеонаблюдения, отслеживающих уровни воды, - отметили представители областного департамента по ЧС.

На время паводка в Кузбассе сформирована областная противопаводковая группировка. У нее входят более 14 тысяч человек и порядка четырех тысяч единиц техники, населения и территории области, служб жизнеобеспечения и прочих.

ИСТОЧНИК KP.RU