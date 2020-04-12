12 Апр 2020 2020-04-12T14:25:32+03:00

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Музыканты популярной в Кемерове группы решили подарить горожанам немного позитива в воскресный день и устроили концерт прямо на крыше многоэтажке.

Воскресный вечер, высотка на Притомском проспекте. Прямо на крыше собираются люди, устанавливаю аппаратуру – и начинают живой концерт. Гостями этого концерта стали жители окрестных домов, а отрывки выступления сразу же попали в социальные сети. В большинстве своем горожане позитивно отнеслись к идее такого проведения досуга.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/772615" frameborder="0"></iframe> Музыканты из Кемерова устроили концерт на крыше многоэтажки.Видео:"Регион 42"

«Здорово! Они бы гастроли организовали по крышам районов городов», - тут же внес предложение Сергей, подписчик одной из соцсетей.

«Здорово!», «Молодцы!», «Так держать!» - наперебой восхищались другие подписчики. Однако нашлись и те, чьи музыкальные пристрастия совершенно не совпали со направлением группы. «Уроды, шли бы лучше в гараже долбили свою музыку», - с нескрываемой неприязнью написала комментатор Анна.

Однако в большинстве своем горожане сошлись в том, что в солнечный воскресный вечер, когда многие остаются дома из-за коронавируса, даже такие вот концерты – с позитивной музыкой и живым звуком – это здорово.

ИСТОЧНИК KP.RU