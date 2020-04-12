27 кемеровчан эвакуировали ночью из горящей многоэтажки

12 Апр 2020 2020-04-12T16:14:17+03:00

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Минувшей ночью в девятиэтажном доме на улице Сибиряков-Гвардейцев произошел пожар. Из-за этого 27 кемеровчан пришлось эвакуировать.

О том, что в многоэтажном дома начался пожар, в дежурную часть сообщил один из очевидцев. На момент, когда на место ЧП прибыли 10 единиц спецтехники и 35 пожарных, из окон квартиры на шестом этаже шел дым.

- С верхних этажей по лестничным маршам с помощью специальных спасательных устройств были спасены восемь человек и еще один спасенный – из квартиры где и произошел пожар, женщина, 1955 года рождения. Данную жительницу вывели на свежий воздух и передали врачам скорой медицинской помощи, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Еще 19 человек самостоятельно эвакуировались по лестничным маршам. Пожарные же одновременно со спасением жильцов дома ликвидировали очаг возгорания. От огня пострадали мебель, вещи, обгорел балкон в общей сложности площадь пожара составила 22 квадратных метра. По предварительным данным, возможной причиной пожара стала неосторожность при курении.

ИСТОЧНИК KP.RU