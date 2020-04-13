2020-04-13T03:23:32+03:00
Происшествия

За телефонный звонок пенсионерка из Кузбасса заплатила 80 тысяч

Женщина хотела защитить свои деньги и лишилась всего
Екатерина РОМАНОВА
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За телефонный звонок пенсионерка из Кузбасса заплатила 80 тысячЗа телефонный звонок пенсионерка из Кузбасса заплатила 80 тысячФото: Екатерина РОМАНОВА
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Пожилая жительница города Белово поверила сотруднику банка, сообщившему будто ее сбережения пытаются похитить. Вместо того, чтобы защитить вклад пенсионерки, незнакомец сам украл эти деньги.

«Службой безопасности банка зафиксированы попытки несанкционированного списания денежных средств с вашего счета», - с такими или примерно такими словами обратился к 62-летней жительнице города Белово незнакомец. Он позвонил с телефонного номера, который определился как московский, представился как сотрудник службы безопасности. Незнакомец предложил обезопасить счета, и женщина, испугавшись за сбережения, назвала ему все реквизиты банковской карты и пароли доступа, которые пришли ей в смс-сообщениях.

«Сотрудник службы безопасности» уверил пенсионерку в том, что деньги переведены на резервный счет банка, а потом их переведут на ее счет. Лишь после этих слов женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

- В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление подозреваемого. В следственном подразделении межмуниципального отдела МВД России «Беловский» решается вопрос о возбуждении уголовного дела о краже, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Согласно санкциям статьи, максимальное наказание составляет шесть лет лишения свободы.

Сотрудники полиции в очередной раз обращают внимание горожан, что звонок якобы из службы безопасности банка под предлогом блокировки несанкционированного списания денежных средств – стандартная уловка мошенников. При поступлении подобного звонка необходимо сразу же прекратить диалог и набрать номер телефона, который размещен на банковской карте. Ни в коем случае не передавайте незнакомцам CVV-код с обратной стороны карты и пароли доступа, которые приходят в смс-уведомлениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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