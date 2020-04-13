2020-04-13T04:24:23+03:00
Общество

Беспризорные лошади роются в мусорках и пристают к прохожим в Прокопьевске

Горожане недовольны таким поведением животных
Екатерина РОМАНОВА
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Беспризорные лошади роются в мусорках и пристают к прохожим в Прокопьевске. ФОТО: кадр видеоvk.com, "Прокопьевск.ру", Илья Муставин.Беспризорные лошади роются в мусорках и пристают к прохожим в Прокопьевске. ФОТО: кадр видеоvk.com, "Прокопьевск.ру", Илья Муставин.
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Жители города Прокопьевск возмущены: на одной из улиц города ходят беспризорные лошади. Они копаются в мусорных баках возле многоэтажек и пристают к прохожим.

Сообщение, подкрепленное кадрами видео, один из горожан разместил в местном паблике.

Беспризорные лошади роются в мусорках и пристают к прохожим в Прокопьевске.

«В Прокопьевске на Северном Маганаке творится вот такое. Кони без присмотра, раскидывают мусор из контейнеров. Хозяин не реагирует, администрация тоже. Я считаю, что кони должны быть на пастбище и присмотром. Мы устали так жить. А коней жалко», - написал автор видео.

Многие комментаторы подтвердили: действительно, кони регулярно прогуливаются возле многоэтажек. Кто их хозяин – известно, а вот почему животные гуляют без присмотра – нет.

«Я живу в квартире на втором этаже, они в четыре утра добились мордами к моей соседке на первом этаже, вот это был шок!» - рассказывает свою историю один из горожан.

«Они преследуют, начинают отбирать сумки, пакеты, в общем все, что есть в руках. Это страшно, когда ты идешь, а за тобой движется такая махина, у которой, неизвестно что на уме», - делится своими страхами подписчица Екатерина.

Также подписчики отмечают, что животные разгуливают по улицам не первый раз. Горожанам совсем не нравится такое соседство с лошадьми, и они просят хозяина не выпускать коней на вольный выпас.

ИСТОЧНИК KP.RU

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