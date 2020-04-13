13 Апр 2020 2020-04-13T05:05:05+03:00

Рано утром в Кузбассе произошло землетрясение. ФОТО: idp-cs.net

Изменить размер текста: A A

Утром в понедельник, 13 апреля, в Кузбассе произошло землетрясение. Эпицентр находился неподалеку от Ленинска-Кузнецкого.

В понедельник утром жители Ленинска-Кузнецкого могли ощутить подземный толчок. В 06.59 специалисты Алтае-Саянского филиала Единой геофизический службы РАН зафиксировали здесь землетрясение магнитудой 2,4. Согласно данным, которые предоставили специалисты, эпицентр подземного толчка находился неподалеку от Ленинска-Кузнецкого.

При этом в отличие от большинства регистрируемых ежедневно землетрясений это имело в своей основе природные причины, а не техногенные.

Рано утром в Кузбассе произошло землетрясение. ФОТО: Алтае-Саянский филиал Единой геофизический службы РАН

Напомним, в феврале также естественные причины были и у землетрясения, которое произошло рядом с горнолыжным курортом Шерегеш. Тогда магнитуда составила 3,7.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Землетрясение магнитудой в 3,9 произошло в Кузбассе

Днем в среду, 26 февраля, в Кузбассе произошло землетрясение. Его эпицентр находился неподалеку от Краснобродского, а магнитуда составила 3,9. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU