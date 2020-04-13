2020-04-13T05:05:05+03:00
Происшествия

Рано утром в Кузбассе произошло землетрясение

Его магнитуда составила 2,4
Екатерина РОМАНОВА
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Рано утром в Кузбассе произошло землетрясение. ФОТО: idp-cs.netРано утром в Кузбассе произошло землетрясение. ФОТО: idp-cs.net
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Утром в понедельник, 13 апреля, в Кузбассе произошло землетрясение. Эпицентр находился неподалеку от Ленинска-Кузнецкого.

В понедельник утром жители Ленинска-Кузнецкого могли ощутить подземный толчок. В 06.59 специалисты Алтае-Саянского филиала Единой геофизический службы РАН зафиксировали здесь землетрясение магнитудой 2,4. Согласно данным, которые предоставили специалисты, эпицентр подземного толчка находился неподалеку от Ленинска-Кузнецкого.

При этом в отличие от большинства регистрируемых ежедневно землетрясений это имело в своей основе природные причины, а не техногенные.

Рано утром в Кузбассе произошло землетрясение. ФОТО: Алтае-Саянский филиал Единой геофизический службы РАН

Рано утром в Кузбассе произошло землетрясение. ФОТО: Алтае-Саянский филиал Единой геофизический службы РАН

Напомним, в феврале также естественные причины были и у землетрясения, которое произошло рядом с горнолыжным курортом Шерегеш. Тогда магнитуда составила 3,7.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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