Нетрезвая 14-летняя девочка устроила ДТП в Кузбассе

13 Апр 2020 2020-04-13T05:31:45+03:00

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Вечером 12 апреля в городе Белово произошло ДТП. За рулем автомобиля находилась 14-летняя девочка. К слову, она была нетрезва.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в городе БЮелово 12 апреля около 17.00 неподалеку от дома №12 по улице Магистральной. Уже известно, что за рулем находилась 14-летняя школьница. Она без разрешения взяла у своего отца автомобиль Mazda Capella и вместе со своим 16-летним приятелем отправилась кататься по городу. В какой-то момент девушка не справилась с управлением, и иномарка врезалась в ограждение.

Обоим подросткам потребовалась помощь врачей: их доставили в местную больницу с травмами различной степени тяжести. А позже оказалось, что юная беловчанка села за руль автомобиля не только не имея на то никаких прав, но и будучи нетрезвой.

- В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия. Инспекторы по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела МВД России «Беловский» решают вопрос о привлечении родителей 14-летнего подростка к ответственности за нахождение несовершеннолетнего в состоянии алкогольного опьянения и неисполнение родительских обязанностей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

ИСТОЧНИК KP.RU