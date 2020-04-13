2020-04-13T06:00:11+03:00
Общество

Маленький кемеровчанин стал учеником сразу двух школ

За это директору школы придется заплатить штраф
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Маленький кемеровчанин стал учеником сразу двух школМаленький кемеровчанин стал учеником сразу двух школФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Родители маленького кемеровчанина не смогли договориться, где же будет учиться их сын и зачислили его сразу в две школы. А вот наказание за это понесет руководитель учебного заведения.

В феврале в одну из школ Ленинского района города Кемерово мужчина переводом зачислил своего сына. Одновременно с этим мальчика зачислили в другую школу – без согласия второго родителя и необходимых для перевода документов. В результате оказалось, что ребенок является учащимся сразу двух школ, расположенных в разных населенных пунктах.

Тревогу забила мама ребенка – она обратилась в прокуратуру, чтобы проверить правомерность такого перевода сына из одного учебного заведения в другое.

- На момент прокурорской проверки мальчик фактически являлся обучающимся двух образовательных организаций разных населенных пунктов, что противоречит федерального законодательства об образовании, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - Действиями руководителя принимающей образовательной организации существенным образом нарушен порядок перевода.

В отношении руководителя школы, куда зачислили ребенка, возбудили административное дело о нарушении прав об образовании. Мировой судья признал директора школы виновным и назначил ему наказание в виде штрафа – 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Маленький кемеровчанин стал учеником сразу двух школ
Нетрезвая 14-летняя девочка устроила ДТП в Кузбассе
Рано утром в Кузбассе произошло землетрясение
Беспризорные лошади роются в мусорках и пристают к прохожим в Прокопьевске
За телефонный звонок пенсионерка из Кузбасса заплатила 80 тысяч
27 кемеровчан эвакуировали ночью из горящей многоэтажки
Музыканты из Кемерова устроили концерт на крыше многоэтажки
За уровнем рек в Кузбассе во время паводка наблюдают на 108 гидропостах
Прокопчанка стала жертвой представителей МММ
Автомобилист сбил насмерть кузбассовца и уехал с места ДТП
В понедельник в Кузбассе ожидается от -9 до +20
Клапаны для аппаратов ИВЛ будут производить на кемеровском заводе
Кузбассовец дал телефон знакомой и лишился сбережений
Кузбассовец украл у пенсионерки насос и пропил его
Открытие космической выставки в Кемерове пройдет в прямом эфире
35 человек тушили пожар в кемеровской многоэтажке
Сергей Цивилев поручил обеспечить безопасность кузбасcовцев на дачах в условиях профилактики коронавируса
На угольных предприятиях Кузбасса приняты усиленные меры против распространения коронавируса
Режим самоизоляции в Кузбассе продлен до 19 апреля
Паводок в Кузбассе проходит стабильно
Кузбасскому подростку грозит 10 лет тюрьмы за любовь к траве
Еще у одного кузбассовца обнаружен коронавирус
Синоптики пообещали кузбассовцам +12 градусов в воскресенье
Неадекватный мужчина бегал от полиции с кирпичом в Кемерове
Из-за ремонта в Кемерове ограничили скорость движения на одной из улиц
Сколько человек находится на изоляции Кузбассе из-за коронавируса 11 апреля
Сергей Цивилев обратится к кузбассовцам по ситуации с коронавирусом
Работница АЗС Новокузнецка заплатила мошенникам за несуществующие баннеры по профилактике коронавируса