Маленький кемеровчанин стал учеником сразу двух школ

13 Апр 2020 2020-04-13T06:00:11+03:00

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Родители маленького кемеровчанина не смогли договориться, где же будет учиться их сын и зачислили его сразу в две школы. А вот наказание за это понесет руководитель учебного заведения.

В феврале в одну из школ Ленинского района города Кемерово мужчина переводом зачислил своего сына. Одновременно с этим мальчика зачислили в другую школу – без согласия второго родителя и необходимых для перевода документов. В результате оказалось, что ребенок является учащимся сразу двух школ, расположенных в разных населенных пунктах.

Тревогу забила мама ребенка – она обратилась в прокуратуру, чтобы проверить правомерность такого перевода сына из одного учебного заведения в другое.

- На момент прокурорской проверки мальчик фактически являлся обучающимся двух образовательных организаций разных населенных пунктов, что противоречит федерального законодательства об образовании, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - Действиями руководителя принимающей образовательной организации существенным образом нарушен порядок перевода.

В отношении руководителя школы, куда зачислили ребенка, возбудили административное дело о нарушении прав об образовании. Мировой судья признал директора школы виновным и назначил ему наказание в виде штрафа – 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU